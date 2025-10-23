Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Zonguldak’ta tarihi eser ve uyuşturucu yakalandı

Zonguldak’ta tarihi eser ve uyuşturucu yakalandı

11:2223/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Operasyon sonucu ele geçirilenler.
Operasyon sonucu ele geçirilenler.

Zonguldak’ta yapılar operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğindeki sikke ve uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında, Alaplı ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 308 gram kubar esrar, 35 gram kenevir tohumu, 27 Gram bonzai, 14 kök kenevir bitkisi, 6 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 18 adet 9 mm tabanca fişeği, 15 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği, 16 adet sikke, 1 adet av tüfeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#zonguldak
#Kaçakçı
#kazı
#Asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ekim 2025 günün maç programı