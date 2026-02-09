Yeni Şafak
Karaman’da aranan 11 kişi tutuklandı

17:089/02/2026, Pazartesi
IHA
Karaman’da polisin yaptığı uygulamalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirilirken, aranan 14 şahıstan 11’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 02-09 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 4 bin 663 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanırken, 11 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Trafik uygulamalarında ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 30 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 19 sürücüye ve alkollü araç kullanan 5 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 102 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Yapılan asayiş ve narkotik uygulamalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tabanca fişeği, 16 adet kesici ve delici alet, 53 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ve 120 litre etil alkol ele geçirildi

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği belirtildi.



