Sinop'ta sahte içki operasyonu: Bir kişi yakalandı

23:188/02/2026, Pazar
AA
Sinop’ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı. Operasyonda bir adreste yapılan aramada 1080 litre etil alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 1080 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.


