Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Ağrı ve Iğdır’da tefecilik operasyonu: 19 gözaltı

Ağrı ve Iğdır’da tefecilik operasyonu: 19 gözaltı

23:307/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ve Iğdır’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. 

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde 6 ikamet ve 3 iş yeri ile Iğdır’da 1 ikamet olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

 Operasyonlarda 1 milyon lira nakit para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldı.

#Ağrı
#Tefeci
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?