Karamsarlığa gerek yoktur

Türkiye’nin artan bir şiddetle tehdit kuşağında tutulduğunu ifade eden Bahçeli, milli bekayı yıkmak, milli birliği yok etmek maksadıyla devreye alınan dış kaynaklı tahrik kampanyası ve sistematik saldırı kumpanyasının ısrarla körüklendiğini, inatla kamçılandığını belirtti. Bahçeli, “Umutlarımız korkulara boyun eğmeyecektir. Milli heyecanlar 2018’de daha da cüret ve cesaret kazanarak Türkiye’nin yıkımı için el ovuşturanlara, inanıyorum ki, izin ve fırsat vermeyecektir. Karamsarlığa şüphesiz yer ve gerek yoktur. Kötümserlik salgınını bir olarak, diri olarak, iri olarak tedavi etmek şarttır” ifadelerini kullandı.