Gündem Karantinadan gözaltına Boludaki KYK yurdunda devlete hakaretler etmişlerdi
BOLU

Karantinadan gözaltına: Bolu’daki KYK yurdunda devlete hakaretler etmişlerdi

Bolu’daki karantina yurdunda kalan ve sosyal medya hesaplarından devlete hakaretler eden 3 zanlı gözaltına alındı. Test sonuçları çıktıktan sonra nezarete konulacaklar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolu'da gözaltına alınan şahıslar.
Bolu'da gözaltına alınan şahıslar.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, normalde tek kişi kalmaları gereken odada 3 kişinin bir araya geldiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ve küfürler eden 3 şahıs gözaltına alındı.

Hastaneden test sonuçları alındıktan sonra nezarethaneye konulacaklar.

Bolu'daki karantina yurdunda video çekip devlete küfrettiler
OYNAT
Bolu'daki karantina yurdunda video çekip devlete küfrettiler
Koronavirüs salgını nedeni ile eğitim gördükleri ülkelerden uçaklarla Türkiye'ye getirilen ve Bolu'daki yurtta karantinaya alındı. Karantinaya alındıkları yurtta, sosyal medyadan canlı yayın yapan ve devlete küfredip daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştıran bazı öğrenciler hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bolu'daki karantina yurdunda küfürler savuran ahlaksızlar gözaltına alındı
OYNAT 00:48
Bolu'daki karantina yurdunda küfürler savuran ahlaksızlar gözaltına alındı
Bolu'daki karantina yurdunda kalan ve sosyal medya hesaplarından devlete hakaretler eden 3 zanlı gözaltına alındı. Test sonuçları çıktıktan sonra nezarete konulacaklar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi yurduna yerleştirilmişti.

Yurda, Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 174, Ukrayna'dan 101, Moldova'dan 40, Hong Kong’dan 2 ve Bulgaristan'dan 42 kişi getirilmişti.

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