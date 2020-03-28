Karantinadan gözaltına: Bolu’daki KYK yurdunda devlete hakaretler etmişlerdi

Bolu'daki karantina yurdunda video çekip devlete küfrettiler

Koronavirüs salgını nedeni ile eğitim gördükleri ülkelerden uçaklarla Türkiye'ye getirilen ve Bolu'daki yurtta karantinaya alındı. Karantinaya alındıkları yurtta, sosyal medyadan canlı yayın yapan ve devlete küfredip daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştıran bazı öğrenciler hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.