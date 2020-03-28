Karantinadan gözaltına: Bolu’daki KYK yurdunda devlete hakaretler etmişlerdi

Sosyal medyada yayınlanan videoda, normalde tek kişi kalmaları gereken odada 3 kişinin bir araya geldiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ve küfürler eden 3 şahıs gözaltına alındı.
Hastaneden test sonuçları alındıktan sonra nezarethaneye konulacaklar.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi yurduna yerleştirilmişti.
Yurda, Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 174, Ukrayna'dan 101, Moldova'dan 40, Hong Kong’dan 2 ve Bulgaristan'dan 42 kişi getirilmişti.