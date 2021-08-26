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Karapınar’a modern Aile Sağlığı Merkezi

Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Karapınar Mahallesi'ne kazandırılacak olan 7 nolu Aile Sağlığı Merkezi bölge halkının önemli bir ihtiyacını gidermiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karapınar’a modern Aile Sağlığı Merkezi
Yıldırım Belediyesi

İnsanı önceleyen çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, vatandaşın sağlık hizmeti alabilmesi için mekânsal gereksinimlerini karşılayarak, ihtiyaç duyulan noktalara aile sağlığı merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi tarafından projelendirilen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 katlı kompleks şeklinde inşa edilecek ve modern cihazlarla donatılacak Yıldırım 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli törenle atıldı. Törene, Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve mahalle sakinleri katıldı.

480 metrekare taban alanı üzerine inşa edilecek 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, bünyesinde barındıracağı 7 doktor muayene odası, 2 tıbbi müdahale odası, 3 gebe izleme ve aile planlama odası, 2 aşı ve çocuk izleme odası, eğitim salonu, toplantı salonu, laboratuvar ve mutfağı ile mahalle halkına hizmet verecek. 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma programında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu konuda bizlere desteklerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a bir kere daha teşekkür ediyorum” dedi.

“HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KONUSUNDA ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Göreve geldiği günden bu yana bütüncül bir anlayışla Yıldırım’ı yönetme arzusunda olduklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak her şeyin başı sağlık diyerek; vatandaşlarımızın sağlık imkânlarından en iyi ve en hızlı şekilde yararlanabilmesi amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Halkımızın yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine erişimini konusunda da çözümler üretmeye çalışıyoruz. Karapınar Mahallesi’nde hizmet verecek olan 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’mizi Büyükşehir Belediyemiz desteğiyle ilçemize kazandıracağız. Yıldırım’ın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini aktardı.

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