Karatay kendi yatırım rekorunu kırdı

Karatay’da gençlere büyük değer verdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca; “Gençlerimize yönelik projelerimizi çok önemsiyor ve bu konudaki çalışmalarımızın sayısını her geçen gün artırmaya gayret ediyoruz. Özellikle gençlerimizin spor, geleneksel sanatlar, kişisel gelişim, yaşam becerileri, kültür, sanat, eğitim ve teknoloji gibi konularda kendilerini geliştirmeleri için projeler üretiyoruz. Her yaştan vatandaşımızın daha kaliteli şartlarda spor yapma imkânına kavuşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Karaaslandede Mahallemizde belediye tarihimizin en büyük projesi olan Karatay Spor Merkezi’mizi ilçemize kazandırıyoruz. Merkezimiz bu yönüyle spor merkezinden de öte çok kapsamlı bir kompleks olacak” dedi.

Karatay Spor Merkezi’nin çağın şartlarına uygun olarak projelendirildiğini ifade eden Hasan Kılca merkezle ilgili şu bilgileri paylaştı; “Belediyeciliğin fonksiyonlarının ne kadar farklılaştığı ve hangi seviyeye gelindiğinin görülmesi açısından bu yatırımlar ayrıca önem arz ediyor. Karatay Spor Merkezimiz toplamda 25 bin m² inşaat alanına sahip ve tesisimiz spora dair tüm donatıları bünyesinde barındırıyor. Merkezimizde 1.000 M²‘lik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip 1.161 M²’lik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları ve çok daha fazlası olacak. Çağımızın gereklerine uygun gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek en son teknolojik alt yapıyla hizmet verecek olan binamız yeni nesil Spor Merkezi olacak. Bir taraftan da Köprübaşı Mahallemize kazandırmış olduğumuz Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi’nin yapım çalışmaları sürüyor. İlçemizin dört bir tarafını çok amaçlı yeni spor tesisleriyle donatarak, gençlerin en iyi şekilde yetişmelerine önemli katkılar sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tesislerimiz bittiğinde yeteneklerini geliştirmek, kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir hobi edinmek ve vakitlerini verimli geçirmek isteyen tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı merkezimizde ağırlayacağız. Karatay Belediyesi olarak gençlerimize hizmet etmek için her fırsatı değerlendirmeye devam edeceğiz. Spor Merkezimiz Konya’mıza ve Karatay’ımıza hayırlı olsun.”