Karın ağrısı şikayetiyle gitti gerçeği öğrenince şoke oldu: Vücudundan tam 2 kilo 200 gram kitle çıktı

Kentte yaşayan Aysel Çetin, uzun süredir yaşadığı karın ağrısı ve şişlik şikayeti ile 10 Kasım'da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Çetin'in yapılan tetkiklerinde biri böbreğin alt kısmında diğeri böbrek üstü bezinde olmak üzere yaklaşık 15 santimetre büyüklüğünde iki ayrı kitle tespit edildi. Doktorların yaptığı incelemelerde tümörün, pankreas ve dalağa doğru yayılım gösterdiği belirlendi. Aysel Çetin için ameliyat kararı verildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammet Çiçek tarafından hasta 14 Aralık'ta ameliyata alındı. Operasyonla 2 kilo 200 gram ağırlığındaki tümör, çevre dokularla birlikte tamamen çıkarıldı.