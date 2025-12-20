Malatya'da depremzedeler yeni evlerine kavuştu: Devletimiz bize umudumuzu yeniden verdi

"Çocuklarımla çok büyük sıkıntılar çektim. Eve ilk girdiğimizde kapımız olduğuna, lambamızın yandığına inanamadık, çünkü kapıyı da ışığı da unutmuştuk. Çok şükür bugün sıcak bir yuvaya kavuştuk. Allah devletimizden ve valimizden razı olsun"