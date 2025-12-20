Yeni Şafak
Malatya'da depremzedeler yeni evlerine kavuştu: Devletimiz bize umudumuzu yeniden verdi

12:2020/12/2025, Cumartesi
Deprem bölgesinde konut ve iş yeri inşa süreci hız kesmeden devam ediyor.
Deprem bölgesinde konut ve iş yeri inşa süreci hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde tamamlanan konutlarına yerleşen afetzedeler evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Evini teslim alan Birgül Korkmaz, "Bir çay kaşığı dahi çıkaramadığımız o enkazın içinden yeniden bir hayat kurduk. Devletimiz bizi hiçbir zaman ötekileştirmedi, yalnız bırakmadı. Bize umudumuzu yeniden verdiler. Cumhurbaşkanımıza ve valimize minnettarız" dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde evleri yıkılan Ağılbaşı Mahallesi sakinleri için 40 kırsal köy konutu yapıldı.

"Kapımız olduğuna inanamadık"

Evini teslim alan Sultan Özkan, mutlu olduğunu belirterek,
"Çocuklarımla çok büyük sıkıntılar çektim. Eve ilk girdiğimizde kapımız olduğuna, lambamızın yandığına inanamadık, çünkü kapıyı da ışığı da unutmuştuk. Çok şükür bugün sıcak bir yuvaya kavuştuk. Allah devletimizden ve valimizden razı olsun"
diye konuştu.

"Yeniden bir hayat kurduk"

Afetzedelerden Gönül Kılınç,
"Yeni yapılan evlerimiz sadece güzel değil aynı zamanda çok sağlam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"
dedi.

"Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

Birgül Korkmaz da devletin şefkatli elini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirerek,
"Bir çay kaşığı dahi çıkaramadığımız o enkazın içinden yeniden bir hayat kurduk. Devletimiz bizi hiçbir zaman ötekileştirmedi, yalnız bırakmadı. Bize umudumuzu yeniden verdiler. Cumhurbaşkanımıza ve valimize minnettarız"
ifadelerini kullandı.

Ağılbaşı Mahalle Muhtarı Muharrem Gültekin ise konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

