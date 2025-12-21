Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

22:2921/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Meydana gelen kazada beton mikseri hayatını kaybetti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Murat Teltik (32) idaresindeki 23 ABR 480 plakalı beton mikseri, Yamaç Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



#beton mikseri
#KAZA
#Malatya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Otomobil alacakları ilgilendiriyor: İkinci el araçta 6 ay 6 bin km şartı bitiyor mu? Yeni yılda kritik değişiklik