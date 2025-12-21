Devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Meydana gelen kazada beton mikseri hayatını kaybetti.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Murat Teltik (32) idaresindeki 23 ABR 480 plakalı beton mikseri, Yamaç Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.