Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Malatya’da tır ile otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Malatya’da tır ile otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

00:1518/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Malatya’da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında Yeşilyurt Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.B.S. idaresindeki 06 V 1273 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile D.K. yönetimindeki 27 AEL 267 plakalı tır kavşakta çarpıştı. 

Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.S.Ç. ile N.E.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Malatya
#Tır
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Regaip Kandili için geri sayım başladı: Üç aylar ne zaman başlıyor? 2025-2026 Diyanet takvimi