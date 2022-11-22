Karkamış'ta şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan adına fidan dikildi

Dünya

Fransa'da bu yıl yaz sıcakları nedeniyle 2 bin 816 kişi öldü

Fransa Kamu Sağlığından paylaşılan bilgilere göre, sıcaklıklar ve COVID-19 salgınıyla bağlantılı olarak bu yıl 10 bin 420 kişi öldü. Bu kişilerden 2 bin 816'sı, doğrudan yazın 14-22 Haziran, 9-27 Temmuz ve 29 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan 3 sıcaklık dalgası nedeniyle yaşamını yitirdi. Söz konusu dönemlerde görülen aşırı sıcaklar da 1900'den bu yana ülkede yaşanan "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçti.