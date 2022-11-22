Gündem Karkamışta şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan adına fidan dikildi
OSMANİYE

Karkamış'ta şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan adına fidan dikildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış'ta düzenlediği hain saldırıda şehit düşen, öğretmen Ayşenur Alkan için Osmaniye'de fidan dikildi.

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Haber Merkezi DHA
Karkamışta şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan adına fidan dikildi
Osmaniye'de fidan dikimi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan adına, Osmaniye'de 70 fidan dikildi.

Fidanlar toprakla buluşturuldu

Osmaniye Valiliği tarafından düzenlenen ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'nda yapılan fidan dikme törenine Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, şehit öğretmen Ayşenur Alkan adına 70 adet defne, mavi servi ve mazı türünden oluşan fidanlar, toprakla buluşturulup, can suyu verildi.

"Çoğalsın orman olsun"

İlk fidanı öğrencilerle birlikte diken Vali Yılmaz, 'Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bugün sevgili çocuklarımızla fidanlarımızı diktik, boy verip, dal verip çoğalsın orman olsun inşallah' dedi.

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