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MALATYA

Malatya'da iki grup arasında balkondan balkona çatışma

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler

Malatya'da karşılıklı apartmanlarda oturan iki grup arasında çıkan tartışma sonucu evlerinin balkonuna çıkarak birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açarak çatıştılar.

Haber Merkezi DHA
Malatya'da balkonda balkona silahlı kavga
Malatya'da balkonda balkona silahlı kavga

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Abdullgaffar Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde akraba olan iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

BALKONDA BALKONA ÇATIŞTILAR

Karşılıklı apartmanlarda oturan gruptakiler, evlerinin balkonuna çıkarak birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı.

Kavgada Vahap C (22) ile Mesut Ç (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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