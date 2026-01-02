Kars’ta beyaz esaret: Tipiden göz gözü görmüyor

Kars'ta etkisini gösteren şiddetli tipi nedeniyle yollarda görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Valilik yaptığı açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle Devlet yolu tipi ve görüş olmaması nedeniyle 1 Ocak 2026 saat 23.00 itibariyle kolluk kuvvetleri ve 183. Ardahan Şube ile koordineli olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Kars genelinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, hayatı felç etti. Şehir merkezinde ve şehirlerarası yollarda görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü.
Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Kars’ta kendisini şiddetli tipi olarak gösteriyor. Akşam saatlerinde başlayan ve hızını artıran tipi nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Şehir merkezinde ve şehirlerarası yollarda görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Etkili olan tipi nedeniyle karayolları araç trafiğine kapatıldı.
Şehir merkezinde göz gözü görmüyor
Öte yandan, şehir merkezinde de yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekerken, esnaf dükkanlarının önünü temizlemek için büyük çaba sarf ediyor. Belediye ekipleri ise şehir içi ana arterleri açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Kars Valiliği, zorunlu olmadıkça vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Köy yolları ulaşıma kapandı
Yoğun kar ve tipi nedeniyle yüzlerce köy yoluyla ulaşım kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için fırtınanın dinmesini bekliyor. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı ve fırtınanın gece de etkisini sürdürmesi bekleniyor.