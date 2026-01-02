Kars’ta beyaz esaret: Tipiden göz gözü görmüyor

"Susuz-Boğatepe-Göle Devlet yolu tipi ve görüş olmaması nedeniyle 1 Ocak 2026 saat 23.00 itibariyle kolluk kuvvetleri ve 183. Ardahan Şube ile koordineli olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır. Yine Ardahan-Kars yolunun Kars İl Sınırı-Susuz yolunun Sakaltutan Geçidinde yoğun kar, tipi ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleri ve Kars Şube Şefliği ile irtibatlı olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır"