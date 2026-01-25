Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Kars'ta ekipler yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın için seferber oldu

Kars'ta ekipler yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın için seferber oldu

10:1025/01/2026, dimanche
G: 25/01/2026, dimanche
AA
Sonraki haber
Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, özellikle kırsal bölgelerin ulaşımında aksamalara neden oluyor.

İlçeye bağlı Akçakale köyünde yaşayan Mührünaz Turan aniden rahatsızlanınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ambulans, kar nedeniyle köye giremedi. Bunun üzerine köye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin geçişini sağladı.

İlk müdahalesi evinde yapılan Turan, sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine sevk edildi.



#karla mücadele
#Kars
#sağlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Samsun kura çekilişi ne zaman? Samsun TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi gün yapılacak?