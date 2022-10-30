Kartal'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 2017 yılında terör örgütleriyle irtibatı buluduğu belirlenerek ihraç edilen astsubay Z.D. (45) Kartal'da gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde 2 adet sahte kimlik, sahte sürücü belgesi, astsubay personel kimlik kartı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet fişek, 27 bin TL para, 4 telefon, 2 hard disk, 6 flaş bellek, 4 sim kart, hafıza kartı ve CD ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Kaza, saat 19.30 sıralarında E-5 Bakırköy mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre, 34 EPL 273 plakalı araç yolda makas atarak ilerlediği sırada 34 SR 3765 ve 34 CCN 940 plakalı araçların arasından geçmeye çalışırken önce iki araca, sonra da bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü.
Bakırköy'de kaza yapan otomobilin motoru yol ortasına düştü
Bakırköy'de kaza yapan otomobilin motoru yol ortasına düştü
Bakırköy'de kaza yapan otomobilin motoru yol ortasına düştü
Bakırköy'de kaza yapan otomobilin motoru yol ortasına düştü
Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde 34 EPL 273 plakalı aracın iki otomobilin arasına bir anda daldığı, ikisine de yandan çarptığı, sonrasında da savrulduğu ve bariyerlere çarparak durdurduğu görülüyor.
Bakırköy'de makas terörü: Aracın motoru yolun ortasına düştü
Bakırköy E-5 Kara Yolu'nda makas atarak ilerleyen aracın iki arabaya ve bariyerlere çarparak yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü.
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, PKKKCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.
Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı.
Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.
Mersin'de terör operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında büyükşehir belediyesi personelleri de var
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 18 kişinin de bulunduğu 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması kapsamında, 19 Eylül'de akşam saatlerinde Ankara'da İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi.
Güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, terminal çıkışında taksi beklerken polis ekipleri tarafından durduruldu.
Yapılan kontrolde Mehmet Sadık Hozman adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu değerlendirildi.
Ekipler, şüpheliyi parmak izi kontrolüne götürdü.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Detaylı incelemede şüphelinin 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliği sağlayan 3 köy korucusunun şehit edildiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Rıdvan Hozman olduğu anlaşıldı.
GÖZALTINA ALINDI
PKK terör örgütüne üye olma suçundan aranan Hozman gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Mahkemeye sevk edilen Hozman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi
Üç korucunun şehit olduğu saldırıda yer alan terörist havalimanında yakalandı
Yüksekova'da 2016 yılında iş makinelerinin güvenliği sağlayan üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu belirlenen Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı polisi tarafından yakalandı. Polise sahte kimlik ibraz eden teröristin gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı.
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Hakkari'de geçen cumartesi günü özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, kaçmaya çalışan 1 terörist ise yapılan takiple yakalandı. Operasyonla ilgili yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Menfeze EYP'li saldırı için gelen ve etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 4 el bombası, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 10 şarjör, 2 termal şemsiye, yaşam malzemeleri, 1 sırt çantası, 2 palaska, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar çıktığı bildirildi. Ayrıca, 3 teröristin menfezdeki demir parmaklıkları açmak için çekiç ve levye kullandığı belirtildi.
TERÖRİSTLER KAMERADA
Teröristlerin menfeze girerek EYP'li saldırı düzenlemek üzere yaptığı hazırlıklar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gelen 3 terörist bir süre oyalandıktan sonra menfeze giriyor. Teröristler menfezde EYP'li saldırı için hazırlık yaparken bölgeye zırhlı araçla polis özel harekat ekipleri geliyor. Zırhlı aracı gören teröristlerin bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.
BAKAN SOYLU DA PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu operasyonla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu. Bakan Soylu paylaşımında, \"Teslim olun dediler, teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan 1 terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 eksildi, PÖH, Allah sizleri korusun\" ifadelerini kullanmıştı.
MENFEZ VE KÖPRÜLER 24 SAAT İZLENİYOR
8 Ağustos tarihinde Hakkari- Şemdinli kara yolu üzerinde menfeze yerleştirilen EYP ile saldırı düzenlendiği, yapılan bu saldırının ardından güvenlik güçlerinin, bölgedeki önlemleri arttırarak menfez ve köprüleri kameralar ile izlemeye aldığı, geçen cumartesi günü de saldırı için gelen teröristlerin kameralara takıldığı öğrenildi. 24 saat esasıyla nöbet tutan güvenlik güçlerinin, menfez ve köprü çevrelerindeki olası durumlarda bölgeye hızlı bir şekilde intikal ederek, saldırıları önlediği bildirildi.
Menfeze EYP'li saldırı için gelen teröristler güvenlik kamerasında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan duyurduğu Hakkari'deki terör operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin menfeze gelip EYP'li saldırı düzenlemek için yaptıkları hazırlıklar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinden el bombası, uzun namlulu silah, termal şemsiye ve tabanca çıktığı bildirildi. Ayrıca, terör örgütü üyelerinin hedef aldığı menfez ve köprülerin 24 saat güvenlik kamerası ile takip edildiği ifade edildi.