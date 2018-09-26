'Kaset komplosu' davasında ara karar verildi CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve usulsüz dinlemelerin yapıldığına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 21:28 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 21:41 AA