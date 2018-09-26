Gündem Kaset komplosu davasında ara karar verildi
ANKARA

'Kaset komplosu' davasında ara karar verildi

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve usulsüz dinlemelerin yapıldığına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Eylemlere katıldığı belirlenen 171 sanıktan 151’inin FETÖ mensubu olduğu tespit edilmişti.
Eylemlere katıldığı belirlenen 171 sanıktan 151’inin FETÖ mensubu olduğu tespit edilmişti.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile Cumhuriyet Savcısının mütalaası alındı.

Savcı, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Samanyolu'nun dizisinde 'kaset komplosu' diyalogları!
OYNAT 01:08
Samanyolu'nun dizisinde 'kaset komplosu' diyalogları!
FETÖ'nün 'kaset komplosu' hakkında hazırlanan ve FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 171 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün televizyonu Samanyolu TV'de yayınlanan "Kollama" adlı dizideki bu diyaloglara yer verildi.
YORUM YAP

Baykal'a kaset komplosu STV dizisinde tezgahlanmış: 'Denizlerini kuruturuz'
GÜNDEM
Baykal'a kaset komplosu STV dizisinde tezgahlanmış: 'Denizlerini kuruturuz'

FETÖ'nün evlerinde el konulan para dudak uçuklattı
GÜNDEM
FETÖ'nün evlerinde el konulan para dudak uçuklattı

Dünya ile sıfır barış

Dünya ile sıfır barış

Dünya, BM kürsüsünden birçok ülke ve kuruluşu tehdit eden Trump'ı konuşuyor.
İdlib’den çıkış başladı

İdlib’den çıkış başladı

​Erdoğan: İnsanlığın kalbi olması beklenen BM'nin nabzı bugün atmamaktadır.
Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

​Irak'ta 3 ayrı gümrük noktası kuruldu.
Akıl almazişkenceler

Akıl almazişkenceler

İtirafçı teröristler ​'çocuk taburu'nda yaşananları anlattı.
Avrupanazilerine çatı örgüt

Avrupanazilerine çatı örgüt

​ABD, Avrupa'daki aşırı sağcıları biraraya topluyor.
Üçüncüyol çağrısı

Üçüncüyol çağrısı

​Emmanuel Macron, Donald Trump'a seslendi.
FavoriTürkiye

FavoriTürkiye

​EURO 2024'ün sahibi bugün belli oluyor.
Almanya'ya FETÖ çağrısı

Almanya'ya FETÖ çağrısı

Erdoğan, Berlin ziyareti öncesi Alman basınına makale yazdı.

FED faiz yükseltti

FED faiz yükseltti

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan arttırdı.
BerlinErdoğan'ı bekliyor

BerlinErdoğan'ı bekliyor

Caddeler bayraklarla süslendi, güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.
Türkiye'denmaden hamlesi

Türkiye'denmaden hamlesi

Yurt dışındaki faaliyetler için yeni şirket kuruluyor.
'Filistin'i tanıyacağız'

'Filistin'i tanıyacağız'

​İngiliz ana muhalefet lideri Corbyn, Filistin'i tanıma sözü verdi.
İdlib teşekkürü

İdlib teşekkürü

Trump: İdlib mutabakatından dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
New York'ta görüşecekler

New York'ta görüşecekler

Suriye konusunu ele almaları bekleniyor.
İstanbul'datrafik kilitlendi

İstanbul'datrafik kilitlendi

Etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.