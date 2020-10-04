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İSTANBUL

Kaşıkçı’yı bize verin

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dosyada yer alan bilgilere göre MİT Başkanı Hakan Fidan, cinayet günü ya da bir gün sonra Suudi yetkilileri aradı. Kaşıkçı’nın konsoloslukta olduğunu bildiklerini söyleyen Fidan, “Kaşıkçı’yı bize verin” dedi. Fidan bu diyaloğu daha sonra görüştüğü BM raportörü Agnes Callamard’a da anlattı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Cemal Kaşıkçı
Cemal Kaşıkçı

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Suudi yetkililer tarafından vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin de arasında bulunduğu 20 şüpheliye yönelik İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ek klasörlerinde BM raportörü Agnes Callamard’ın cinayetten sonra MİT Başkanı Hakan Fidan’la yaptığı görüşmeye ilişkin bilgiler de yer aldı. Dosyada yer alan bilgilere göre MİT Başkanı Fidan’ın cinayet günü veya bir gün sonra Suudi Arabistan Krallığı’ndan bir yetkili ile görüşerek Cemal Kaşıkçı’yı iade etmelerini istediğini BM raportörüne söylediği ortaya çıktı.

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GÖRÜŞME TUTANAKLARI DAVA DOSYASINDA

Dava dosyasında Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Al Muceb ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan başkanlığındaki heyetin yaptığı görüşme tutanakları da gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre 29 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’nda ilk görüşme gerçekleşti. Yapılan görüşmede Fidan, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada aydınlanmayan hususlar ile ilgili Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı yetkililerinden yazılı bilgi talebinde bulundu.

Hakan Fidan

YEREL İŞBİRLİKÇİ KİM? CESET NEREDE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı talebinde, ‘Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu, planlanarak öldürüldüğü tespit edilen Kaşıkçı’nın öldürülme eyleminin planlanma aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgunun olup olmadığı, yerel işbirlikçi olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorularına cevap verilmesi istendi. Ancak bugüne kadar Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı tarafından yazılı sorulara cevap verilmediği gibi yardım talebi de karşılık görmedi.

SADECE GÖRÜNTÜLER VERİLDİ

Aynı görüşmede Suudi Başsavcı Suud Al Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı metin sundu. Sunulan metinde yürütülen soruşturmada gizliliğe önem verilmesi, ortak çalışma grubu oluşturulması ve soruşturma dosyası örneğinin istendiği görüldü. Muceb’in talebi üzerine 15 şüphelinin Atatürk Havalimanı’ndan ülkeye giriş ve çıkış görüntüleri, Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giyerek dublör görüntüsü veren Mustafa Muhammed Al Almadani’nin Sultanahmet Meydanı’na gidişine ve burada kıyafet değiştirmesine dair görüntüler verildi.

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