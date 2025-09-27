Kasımda PM’nin yarısı gidiyor

CHP’de Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu’ndaki (MYK) değişiklik kasıma kaldı. Yargı kararına tedbir olarak topladığı 22’nci Olağanüstü Kurultay’da PM'de tek değişiklik yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, kasımda toplanması planlanan 39’uncu Olağan Kurultay’da PM’de yarı yarıya revizyona hazırlandığı öğrenildi. Özel’in şaibe nedeniyle yargıya taşınan 38’inci Olağan Kurultay’da seçilen PM üyelerinin performansından memnun olmadığı belirtiliyor. PM’nin iyi çalışmadığı, politika üretemediği, özellikle dış politikada sorun yaşadığı düşünülüyor. Partinin mahkeme süreci ve belediye operasyonlarında yükü milletvekillerinin çektiği, PM’nin yeterli performansı göstermediği değerlendiriliyor. Genel Merkez’de de şaibe iddiaları olan kurultayda seçilmiş isimlerin olağan kurultayla gitmesinin dava seyri açısından daha doğru olacağı konuşuluyor. Bu kapsamda Özel, PM’ye neşteri 39’uncu Olağan Kurultay’da vuracak. 60 kişilik kurulda yarıya yakın ismin değişmesi, Özel’in PM’ye kendisine daha yakın isimleri dahil etmesi bekleniyor.