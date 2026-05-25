Kastamonu'da bir şahıs husumetlilerinin üzerine otomobil sürdü: İki kişi yaralandı

21:56 25/05/2026, Pazartesi
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu kişilerin üzerine otomobilini süren şüpheli, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında inceleme başlatıldı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu kişilerin üzerine otomobilini süren Sinan Özkan, çevrede paniğe neden oldu. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Karasaid Camisi yanında meydana geldi. Sinan Özkan, husumetli olduğu kişilerin üzerine otomobilini sürerken, çevrede paniğe neden oldu. Olayda Sinan Özkan’ın husumetlileri olduğu iddia edilen Ramazan D. (31) ve Sinan Y. (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobili sürerek 2 kişinin yaralanmasına neden olan Sinan Özkan, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


