Diyarbakır’da akraba kavgası kanlı bitti: Bir ölü dört yaralı

21:4425/05/2026, Pazartesi
DHA
Silahlı kavganın yaşandığı bölgede polis geniş önlem aldı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta karşılıklı ateş açılan olayda Ömer Özçelik hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, 16.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların sokakta birbirine tabancalarla ateş açtığı olayda Ömer Özçelik yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kavgada kullanılan bir tabanca da ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



