Diyarbakır'da can pazarı: Yolcu minibüsü şarampole devrildi, 19 kişi yaralandı

18:1823/05/2026, Cumartesi
DHA
Diyarbakır-Silvan kara yolunda yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, akşamüstü Diyarbakır-Silvan kara yolu kırsal Bağdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. C.T. yönetimindeki 21 AGY 605 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 

 Kazada minibüs şoförü ile 18 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

