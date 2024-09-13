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Katil sürüsü İsrail tarafından katledilmişti: Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da katil sürüsü İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Şanlıurfa ve Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayşenur Ezgi Eygi için Balıklı göl Yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından işgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

16:34 - 13/09/2024 Cuma
AA
İşgalci İsrail tarafından katledilmişti: Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
İşgalci İsrail tarafından katledilmişti: Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar, Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı, Siyonist İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, işgalci İsrail zulmünün son bulmasını istedi.



İşgalci İsrail'in aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi


İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.


Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.


Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivisti olan Eygi, 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.


Katil sürüsü İsrail tarafından katledilmişti: Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin katil İsrail tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtığını duyurdu. Bakan Tunç, “Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca, Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti için; ortaya çıkan yeni deliller olduğunu vurgulayarak "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim yada kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Adli tıpta teknolojinin tüm imkanları sağlanıyor." dedi.


#Ayşenur Ezgi Eygi
#Filistin
#İsrail
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