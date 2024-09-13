Katil sürüsü İsrail tarafından katledilmişti: Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar, Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı, Siyonist İsrail aleyhine sloganlar attı.
Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, işgalci İsrail zulmünün son bulmasını istedi.
İşgalci İsrail'in aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.
Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivisti olan Eygi, 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.