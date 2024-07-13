Katılımlar bekleme odasında

31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası muhalefet yönetiminde bulunan bazı belediyeler, AK Parti’ye geçmek için talep iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi zamanı değil” diyerek genel merkez yönetimine beklemeleri konusunda talimat verdi. AK Parti kaynakları, seçimlerin hemen akabinde partiye katılım için gelen taleplerin seçmen iradesini zedeleyeceğini bu yüzden Erdoğan’ın bu konuda hassas davrandığını kaydetti. Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ancak seçim propagandasını, “Kazanırsam zaten AK Parti’ye geçeceğim” söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da birçok katılım talebi geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın ise bu başkanların partiye katılımını uygun görmediğini, şimdilik bu başkanlara kapıları kapattığı belirtildi.