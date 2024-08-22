Katilleri yakalandı

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, her detayını pembeye boyadığı müstakil eviyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Çocukluğundan beri pembe rengi çok sevdiğini söyleyen Sakine teyze, "Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum” dedi. Sakine teyze "Mezar taşım pespembe olsun, evimin giriş kapısı gibi. Herkes benim mezarıma baksın. Çocuklarım yaparlar. Benim en değerli şeyim pembe” açıklamalarında bulundu.