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Katilleri yakalandı

Şahin Şen
04:00 - 22/08/2024 الخميس
Güncelleme: 00:23 - 22/08/2024 الخميس
Yeni Şafak
Çınar Ersanlı.
Çınar Ersanlı.

Evinde boğularak öldürüldüğü anlaşılan 40 yaşındaki amatör şarkıcı Çınar Ersanlı’nın katilleri yakalandı. Arkadaş kurbanı olan Ersanlı, elleri ayakları ve ağzı bağlı bir şekilde ölü olarak bulunmuştu. Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binanın önüne yürüyerek gelen 2 kişinin Ersanlı ile buluşarak eve girdiklerini tespit etti.

İTİRAF ETTİLER

Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheliler M.A.U. (19) ve E.E. (26) Beşiktaş'ta gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğinde sorgulanan 2 şüpheli ilk beyanlarında, Ersanlı'yla internetten tanıştıklarını belirterek, “Olay günü evine gittik. Aramızda geçen bazı şeyler sonrası tartıştık bizi şikayet etmesin diye ellerini ayaklarını ve ağzını bağladık. Sonra da evden kaçtık. Öldüğünü bilmiyorduk. Amacımız bizi polise şikayet etmeden kaçmaktı” dedi.



#Çınar Ersanlı
#Cinayet
#Emniyet
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