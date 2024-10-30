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Kavanoz kapaklarının altına gizlemişler: Tam 170 kilogram uyuşturucu yakalandı

Kavanoz kapaklarının altına gizlemişler: Tam 170 kilogram uyuşturucu yakalandı

16:5430/10/2024, Çarşamba
AA
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Gürbulak Gümrük Kapısı
Gürbulak Gümrük Kapısı

Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde, boş cam kavanozlarının kapaklarına gizlenmiş 170 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gümrük sahasında bir tırın dorsesinde arama yapıldı.


Aramada, boş cam kavanozlarının kapaklarına gizlenmiş 170 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.



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