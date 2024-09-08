Gümrük muhafaza ekiplerince 3 ayda 253 kaçak araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı. Ocak-ağustos döneminde 23 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 57 ilde de dış satımın arttığını bildirdi. İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler de belli oldu.