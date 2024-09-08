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Ekonomi

Gümrük muhafaza ekiplerince 3 ayda 253 kaçak araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son üç ayda, Türkiye genelinde yapılan kontrollerde çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen 253 adet araca el koydu.

Pınar Görgü
10:05 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, haziran, temmuz ve ağustosta gerçekleştirdikleri operasyonlarda, çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenen 253 aracı ele geçirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce, ticari eşya kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, gümrüklü yer ve sahalarda yapılan rutin denetim ve kontroller sonucu son
3 ayda 79 araç yakalama operasyonu
gerçekleştirildi.

Gümrük sahalarına gelen araç ve yolculara yönelik gümrük tescil işlemleri esnasında, ekiplerin dikkatini çekerek şüpheli görülen şahıslara yönelik inceleme başlatıldı.


İncelemeler kapsamında söz konusu araçlardan bazılarının çalıntı, bazılarının ise Türkiye'de parçalanmak üzere şase ve plakası değiştirilerek usulsüz bir şekilde kullanıma sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi.


Yapılan incelemeler sonucu harekete geçen Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, haziran, temmuz ve ağustosta düzenledikleri operasyonlarda 253 adet araç ele geçirdi.


#Ticaret Bakanlığı
#Gümrükler Muhafaza ekipleri
#Araç
#kaçak
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