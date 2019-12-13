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İSTANBUL

Kayıp ilanı olan erkek ve kadın Beykoz'da bir evde ölü bulundu

Beykoz’da haklarında kayıp ilanı olan bir kadın ile erkek, bir evde ölü bulundu. Isınmak için açtıkları tüpten sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Kayıp kişilerin ölü bulunduğu ev
Kayıp kişilerin ölü bulunduğu ev

İstanbul Beykoz Kaynarca Mahallesi’nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, bir evde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleri bulundu. V.D. (64) ile F.Ç.’nin (47) dün gece saatlerinde ısınmak için açtıkları tüpten sızan gaz nedeniyle öldükleri ileri sürüldü. Öte yandan, şahısların haklarında kayıp ilanı olduğu tespit edildi. Polis tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA
Ölü bulunan kadın ve erkeğin ısınmaya çalıştığı düşünülen tüp.
  • Eve girerek cesetlerle karşılaşan mahalle sakini, “Telefonu aradı çocuğum, cevap vermediler. Gece burada bağırdılar cevap vermediler. İçeri bakalım orada olabilirler dediler. Keserle kapıyı zorladık açamadık. Kapıyı açtık girdik, baktık biri koltukta yatmış. Kafası kanlıydı biraz. Bir de kadın vardı yanında. Üstü örtülmüş. Gaz kokusu vardı. İkisi de ölmüştü. Tüp de içeride” dedi.
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