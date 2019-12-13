Kayıp ilanı olan erkek ve kadın Beykoz'da bir evde ölü bulundu Beykoz’da haklarında kayıp ilanı olan bir kadın ile erkek, bir evde ölü bulundu. Isınmak için açtıkları tüpten sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi 13 Aralık 2019, 11:39 Son Güncelleme: 13 Aralık 2019, 11:43 İHA