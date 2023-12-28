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Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı: 43 numaralı soru iptal edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2023-Kaymakamlık ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 43 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Kaymakamlık sınav sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:43 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:47 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM Kaymakamlık sınav sonuçları
ÖSYM Kaymakamlık sınav sonuçları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
3 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "
2023-Kaymakamlık ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 43 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır"
ifadelerine yer verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


#ÖSYM
#İçişleri Bakanlığı
#Kaymakamlık
#sınav sonucu
#eğitim
34 dakika önce
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