Kayseri'de 164 yıllık Rum kilisesinde defineci tahribatı

DETAYLI ÇALIŞMA İLE YERLEŞİM YERİ ÇIKACAĞININ İZLERİ<br> <br>VARLikya bölgesinin çok geniş bir bölge olduğunu, Armutlu'nun bu bölgelerin içerisindeki önemli alanlardan biri olduğunu belirten Altan, “Bu bölgede detaylı bir çalışma yapılırsa zaten 6 kaya mezarı değil çok daha büyük bir yerleşim yeri olacağının izleri var. Bu kadar muntazam, bu kadar güzel kaya mezarlarının yapılması demek burada ciddi bir yerleşim yeri olduğuna örnektir. Kaya mezarı olan yerde bir akropol, yerleşim yeri, yaşam alanı ve ibadethanesi var. Bunlar şu anda araştırılmadığı için şu anda görebileceğimiz sadece 6 kaya mezarı yer alıyor diye konuştu.