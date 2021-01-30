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KAYSERİ

Kayseri'de 500 çocuğun yüzünü güldüren yardım

Kayseri İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri Şubesi ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle 500 çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Kayseri İl Müftülüğü yardımların devam edeceğini açıkladı.
Kayseri İl Müftülüğü yardımların devam edeceğini açıkladı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'deki ihtiyaç sahibi 500 çocuğa mont, bot, çorap, bere, okul çantası ve maskenin bulunduğu yardım paketleri dağıtıldı.

Dar gelirli öğrencilerin ailelerine de maddi yardımda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Şahin Güven, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını büyük bir takdirle karşıladıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi 500 çocuğa yardım yapıldı.

Yardım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz


Yapılan yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldüğünü anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Vefa gereği olarak Avrupa’daki dostlarımızın, kardeşlerimizin, Anadolu topraklarına ve buradaki ihtiyaç sahiplerine göndermiş olduğu yardımları inşallah ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edeceğiz. Bundan dolayı bu yardımlara katkı sağlayan Avrupa’daki mümin kardeşlerimize, Anadolu’dan Avrupa’ya giden dostlarımıza ve aynı zamanda farklı milletlerden olup insanlara hizmet ve yardım etmek için WEFA grubumuza yardım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Maden de organizasyonda birçok kişinin emeğinin geçtiğini belirterek, "Aileleri ziyaret edeceğiz, onlara zekat yardımında bulunacağız. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla bir araya gelip çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapacağız. Dağıtımlarımıza çarşamba ve perşembe devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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