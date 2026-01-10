Kayseri’de cezaevi firarilerine özel harekât operasyonu

Bu kapsamda özel harekat ekiplerinin desteğiyle şüphelilerin saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma suçlarından 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.G. ile "silahlı yağma" suçundan 19 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.'yi yakaladı.