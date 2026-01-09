Kayseri’de ilçe esnaf sanatkarlar odası seçimlerinde arbede

Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın seçimli olağan genel kurulu, ilçedeki Kadın ve Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda faaliyet raporu ile gelir-gider bütçesi okunarak, oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada faaliyetler, katılan üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi. Toplam 930 üyenin bulunduğu ve 2 adayın başkanlık için yarıştığı Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda, 767 üye iki ayrı sandıkta oy kullandı. Yapılan seçimler sonucunda ‘mavi’ liste adayı Mehmet Çimencan 437 oy alarak Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi. ‘Beyaz’ listeden seçimlere katılan mevcut başkan Orhan Kalem ise 322 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.