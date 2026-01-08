Acımasız bir bölüşüm kavgasının ortasındayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız” dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, bölgesel gelişmelere dikkat çekti. “AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor. Yeni katılımlarla saflarını genişletiyor” diyen Erdoğan, AK Parti’nin 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da koruduğunu söyledi. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attıklarını ifade eden Erdoğan, “CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır” ifadelerini kullandı.





MUHALEFET KABAK TADI VERDİ

2025 yılında son 23 yıldır olduğu gibi yine gece gündüz demeden milleti için ter döktüklerini kaydeden Erdoğan, “Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde biz tüm Türkiye’ye aşkla hizmet ettik. Yani CHP’nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacak, biz işimize bakacağız. Bugün de polemik yapmadan laf kalabalığına, laf cambazlığına hiç mi hiç tevessül etmeden yine eserlerimizle, yine hizmetlerimizle konuşacağız” diye konuştu.





ÇIKARLARIMIZA HALEL GETİRMEDİK

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Krizin, çatışmanın, savaşın, dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye’nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik.”





MİLLETİMİZİN BAŞINI EĞDİRMEDİK

“5. yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Gazze soykırımına, komşumuz İran’a düzenlenen saldırılardan Sudan’daki insani felakete, Amerika ve Avrupa’yla ilişkilerimizden Türk dünyasıyla güçlenen iş birliğimize, Katar’a yapılan operasyonda aldığımız tavra, terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Türkiye’nin selametini, milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya, onca sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye’nin, Türk milletin büyüklüğüne, şanına, saygınlığına, itibarına uygun şekilde hareket ettik.”





AGRESİF BİR REKABET YAŞANIYOR

“Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor.”





BATI ARGÜMANLARINI KAYBEDİYOR

“Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tedip ve tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye’yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret bu kadroda ve bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur.”





Malezya ile 7 anlaşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim’le bir araya geldi. Erdoğan, Malezyalı konuğunu resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve Enver İbrahim, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı’na başkanlık etti. İki lider ardından iki ülke arasında 7 anlaşmanın imzalandığı törene katıldı. Törende konuşan Erdoğan, görüşmede ikili ilişkiler ve dünyadaki gelişmelerin ele alındığını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti:





GAZZE YAKIN TAKİBİMİZDE

“Malezya’ya yaptığım son ziyarette ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi kurulmasını kararlaştırmıştık. Bugün konseyimizin ilk toplantısı icra ettik. Türkiye – Malezya dostluğunu bu mekanizma ile daha da perçinleyeceğiz. Ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde bu hedefe ulaşacağımızı samimiyetle inanıyorum. Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayii konularını da ele aldık. Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin temelini teşkil eden beşeri boyutu istişare ettik. Eğitim, kültür, turizm alanındaki çalışmalarımızı devam ettirme kararı aldık. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizin üst sıralarındaydı. Uluslararası meselelerde benzer görüşte olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Gazze konusunu yakından takip etmeye devam edeceğiz"





İslam dünyasına liderlik ediyorsunuz

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise misafirperverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. İbrahim şunları kaydetti: "Dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yapmış olduğunuz liderlikten dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler konusunda liderliğiniz tartışılmaz. Bütün dünyanın bildiği liderlik sergiliyorsunuz. Buna imrenmekle kalmayıp çabalarınızı destekliyoruz. Karmaşık konularda sizin yanınızda duruyoruz. Gazze'de İİsrail'in saldırıları, baskısı, sömürgeciliği ve sivil halkın hayatına malolan kıyıma karşı durdunuz. Bu girişiminde sizi desteklemeye devam edeceğiz."





Enver İbrahim’e Devlet Nişanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarette Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih etti. Tevcih töreninde konuşan Erdoğan, “Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanı'nı zatıalilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet Nişanımızı, ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim” dedi.





Maduro iddiaları doğru değil

Erdoğan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Nicolas Maduro’ya görevden çekilmesi karşılığında Türkiye’ye gitmesinin önerildiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Erdoğan, “Böyle bir şey yok” cevabını verdi.





19 ilin valisi değişti

Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi “vali-mülkiye başmüfettişliği” görevine getirildi. En dikkat çekici değişikliklerden biri, geçtiğimiz günlerde DEAŞ’a yönelik operasyonda 3 polisin şehit olduğu Yalova’da oldu. Yalova Valisi Hülya Kaya “vali-mülkiye başmüfettişliği” görevine getirildi. Kararname ile Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan, Mustafa Fırat Taşolar Iğdır, Cahit Çelik Bingöl, Mustafa Koç Giresun, Hayrettin Çiçek Karaman, Ahmet Hamdi Usta Yalova, Tahir Şahin Trabzon, Mehmet Makas Düzce, Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye, Erdinç Yılmaz Eskişehir, Yavuz Selim Köşger Denizli, Mustafa Yavuz Adana, Murat Duru Aksaray, Ömer Kalaylı Kilis, Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale, Oktay Çağatay Karabük, Nedim Akmeşe Niğde, Hüseyin Çakırtaş Çankırı ve Önder Bozkurt Ağrı valisi oldu.





3 milletvekili AK Parti’ye katıldı

DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP’den kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi’ne sevk edildikten sonra ayrılan Hasan Ufuk Çakır ile geçen yaz Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti’ye katıldı. Üç milletvekiline rozetlerini, Erdoğan taktı. Şahin, “Bazen nehirler farklı kollara ayrılsa da finalde vuslat oluyor, aynı denize dökülüyor” dedi. Karatutlu, “Ben zaten aklen, vicdanen buradaydım. Şimdi de bedenen geldim” ifadelerini kullandı. Çakır ise “Bugün buradayım, hesapla değil inançla, korkuyla değil cesaretle, geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak” açıklamasında bulundu. Katılımlarla birlikte AK Parti’nin sandalye sayısı 275’e yükseldi.



