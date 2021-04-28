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Gündem Kayseride inşaat kazısı sırasında bulundu Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı uzman ekip alanda çalışma yapacak
KAYSERİ KÜLTÜR SANAT

Kayseri'de inşaat kazısı sırasında bulundu: Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı uzman ekip alanda çalışma yapacak

Kayseri'de inşaat kazısı sırasında bulundu: Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı uzman ekip alanda çalışma yapacak

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, temel kazısı yapıldığı sırada lahit ve gözyaşı şişesi bulunan inşaatın çalışması durduruldu. Tarihi eser kalıntılarının hangi döneme ait olduğu, kazı alanından alınan numunelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından incelenmesinin ardından belirlenecek.

Haber Merkezi AA
Kayseride inşaat kazısı sırasında bulundu: Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı uzman ekip alanda çalışma yapacak
Müze yetkilileri, inşaat çalışmasını durdururken, polis ekipleri alanda güvenlik önlemi aldı.

Melikgazi'de bir firma tarafından Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'nde bulunan inşaat alanında temel için kazı yapıldığı sırada tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine, çalışanlar, durumu Kayseri Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

AA

Müze yetkilileri, inşaat çalışmasını durdururken, polis ekipleri alanda güvenlik önlemi aldı. Bölgede ilk belirlemelere göre lahit ve cam gözyaşı şişesi bulundu.

AA

Tarlasında buldu, yalak olarak kullanıyordu, 1200 yıllık tarih eser olduğunu öğrenince internetten satışa çıkardı
GÜNDEM
Tarlasında buldu, yalak olarak kullanıyordu, 1200 yıllık tarih eser olduğunu öğrenince internetten satışa çıkardı

Tarihi eser kalıntılarının hangi döneme ait olduğu, kazı alanından alınan numunelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından incelenmesinin ardından belirlenecek.

AA

Bir uzman ekibin de alanda arkeolojik kazı yapacağı öğrenildi.

Fotoğrafları çok konuşulmuştu: Taksicilerin sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
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Bursa’nın İznik ilçesinde Ayasofya Bahçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma Dönemi lahdi hemen yanı başında bulunan taksi durağındaki esnafın adeta masası haline gelmişti.
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Türkiye’nin gündemine gelen bu konu ile harekete gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii Bahçesinde bulunan lahdin müzeye kaldırılması talimatını verdi. Bu sabah arkeologlar harekete geçti ve 4 saatlik çalışma sonrası 2 bin yıllık lahit ve yanında bulunan kitabe vinç tarafından çekiciye yüklendi ve yeni yapılacak Arkeoloji Müzesine götürüldü. Oto çekicinin üzerinde 2 bin yıllık lahdi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Bu fotoğraf çok konuşulmuştu.
Fotoğrafları çok konuşulmuştu: Taksicilerin sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Bursa İznik'te dün gündeme gelen ve taksici esnafının çay içerek sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı. Oto çekicisinin üzerinde lahdi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
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