Kayseri'de inşaat kazısı sırasında bulundu: Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı uzman ekip alanda çalışma yapacak

Türkiye’nin gündemine gelen bu konu ile harekete gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii Bahçesinde bulunan lahdin müzeye kaldırılması talimatını verdi. Bu sabah arkeologlar harekete geçti ve 4 saatlik çalışma sonrası 2 bin yıllık lahit ve yanında bulunan kitabe vinç tarafından çekiciye yüklendi ve yeni yapılacak Arkeoloji Müzesine götürüldü. Oto çekicinin üzerinde 2 bin yıllık lahdi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.