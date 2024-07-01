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Kayseri'deki olaylara ilişkin 63 sosyal medya provokatörüne soruşturma

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiaları ile ilgili sosyal medya üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin provokatif paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. Haklarında soruşturma başlatılan 63 hesaptan 10’u savcılığa sevk edildi.

Muhammet Emre Kömürcü
21:03 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:12 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kayseri'de taciz iddiaları sonrasında halk sokağa dökülmüştü.
Kayseri'de taciz iddiaları sonrasında halk sokağa dökülmüştü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiaları sonucu sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldığını belirtti.


Yüzde 37'si BOT

Yerlikaya, paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğunun tespit edildiğini açıkladı.


63 hesap ile ilgili soruşturma

Provokasyon amacıyla paylaşım yapan 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.


#Kayseri
#Melikgazi
#sosyal medya
#paylaşım
#provokasyon
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