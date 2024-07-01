Kayseri'deki olaylara ilişkin 63 sosyal medya provokatörüne soruşturma

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiaları sonucu sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldığını belirtti.





Yüzde 37'si BOT

Yerlikaya, paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğunun tespit edildiğini açıkladı.





63 hesap ile ilgili soruşturma

Provokasyon amacıyla paylaşım yapan 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



