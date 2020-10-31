Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal ve eşi koronavirüse yakalandı

Yaşadıkları belirtilerden şüphelenerek hastaneye başvuran Yalova'nın Kaytazdere Beldesi belediye başkanı Ali Kangal ve eşi Nuray Kangal’a PCR testi yapıldı. Test sonucunda Kovid-19'a yakalan Kangal çifti evlerinde karantinaya alındı. Çocuklarına yapılan testler ise negatif.
Dualarınızı bekliyoruz
Olay sonrasında bir açıklama yapan Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, “Yaptırdığımız Kovid-19 testi sonucu benim ve eşim Nuray hanımın sonuçları pozitif çıkmıştır. Çocuklarımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Şu an Sağlık durumumuz iyi. Bu süreci evimizde karantinada geçireceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla” dedi.