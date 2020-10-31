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YALOVA

Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal ve eşi koronavirüse yakalandı

Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal ve eşi koronavirüse yakalandı

Yalova’nın Altınova ilçesi’ne bağlı Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal ve eşi Nuray Kangal’a yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Başkan Kangal yaptığı açıklamada "Şu an sağlık durumumuz iyi. Bu süreci evimizde karantinada geçireceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla” dedi.

Haber Merkezi İHA
Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal ve eşi Nuray Kangal
Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal ve eşi Nuray Kangal

Yaşadıkları belirtilerden şüphelenerek hastaneye başvuran Yalova'nın Kaytazdere Beldesi belediye başkanı Ali Kangal ve eşi Nuray Kangal’a PCR testi yapıldı. Test sonucunda Kovid-19'a yakalan Kangal çifti evlerinde karantinaya alındı. Çocuklarına yapılan testler ise negatif.

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Dualarınızı bekliyoruz

Olay sonrasında bir açıklama yapan Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, “Yaptırdığımız Kovid-19 testi sonucu benim ve eşim Nuray hanımın sonuçları pozitif çıkmıştır. Çocuklarımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Şu an Sağlık durumumuz iyi. Bu süreci evimizde karantinada geçireceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla” dedi.

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