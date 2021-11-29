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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Sevigen: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim

CHP Eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle sevk edildiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi. Gelişme sonrası açıklama yapan Sevigen, "Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim. PKK'ya terör örgütü diyemeyenlere, partiden FETÖ'yü temizlemeyenlere Atatürk'ün partisini teslim etmeyeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlunu eleştirdiği için CHPden ihraç edilen Mehmet Sevigen: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim​
Mehmet Sevigen

CHP YDK Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplandı. Gündemdeki maddeleri görüşen YDK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamalarını eleştiren ve "Kemal Bey'in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk'ten fazla genel başkanlık yaptı" ifadeleriyle tepki gösteren Sevigen'in oy birliğiyle partiden ihracına karar verdi.

"BANA KEMAL BEY'İ ELEŞTİREMEZSİN YAZISI GÖNDERDİLER"

Söz konusu gelişme sonrası konuşan Sevigen, "Gerekçeli kararı bekliyorum. Kemal Bey ve etrafında partiye çöken 4-5 kişi var. Bu partiye çökenlerden bu partiyi temizleyeceğiz." diye konuştu.

Sabah'a konuşan Sevigen, "Bana, 'Kemal Bey'i eleştiremezsin diye yazı gönderdiler.' Kemal Bey kim? Kemal Bey kendisini tövbe haşa ilah mı görüyor? CHP Genel Başkanı her dönem eleştirilebilmiştir. Kemal Bey eleştirilemez diye bir şey mi var! Ben bu talimatı kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

"ONLARI SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GETİRECEĞİM"

Sevigen sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Mücadelemiz sürecek. Hukuki ve siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Atatürk'ün emanetini, Atatürk'e 'kefere' diyenlere, PKK'ya PYD'ye 'terör örgütü' diyemeyenlere, FETÖ'den bu partiyi temizleyemeyenlere teslim etmeyeceğiz. Bizim bu partide Kılıçdaroğlu'ndan fazla emeğimiz vardır. Kemal Bey bizim yanımızda kim! Biz bu partiye yıllarca her kademede hizmet ettik. Bizi ayağa düşürmelerine izin vermem. Gerekçeli karar sonrası bakacağım, bir haksızlık varsa kavga etmek istemiyordum ama onları sokağa çıkamaz hale getireceğim"

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