Kendi arabasının tamirine yeni başladı

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 1 yılda, depremde hasar gören araçlar da tamir edildi. Deprem bölgesindeki kaporta-boya ustaları yoğunluk nedeniyle, hasar gören kendi araçlarını bile tamir etmeye fırsat bulamadı. Oto kaporta-boya ustası Kemal Aşkaroğlu, son

1 yıl içerisinde deprem hasarlı 620 aracı tamir edip boyadığını söyledi. Deprem hasarlı araçların artık çok az geldiğini belirten Aşkaroğlu, “Elimdeki araçlar yeni bitti. O kadar sıra olmuştu ki, bazı araçları ancak depremin birinci yılında teslim edebildik” diye konuştu.

ŞIMARIKLIK OLURDU

Özellikle depremin ilk günlerinde yaşanan barınma sorunu nedeniyle hemen çalışmalara başladıklarını anlatan Aşkaroğlu, “Eşimin arabası zarar görmediği için ona sığındık. Ancak bazı insanlar aracının zarar gören yerlerini gündüz bana tamir ettirip akşam ailesiyle uyumak için geri alıyordu. Birkaç gün gidip gelen araçlar oldu bu nedenle. Bu dönemde kendi aracımı yapmam şımarıklık olurdu. Kendi aracımı dükkana yeni çektim, daha yeni yapmaya başladım” dedi.

NEREDEYSE BİTTİ

Hataylı oto kaporta ve boya ustası Celal Uyar ise bugüne kadar 200’den fazla aracın tamirat işlemini bitirdiğini söyledi. Depremin ilk günlerinde araçların kaporta dükkanları önünde sıraya girdiğini ifade eden Uyar, “Aracı hasar görenler direkt sanayinin yolunu tuttu. Bazıları uyumak, bazıları da ailesini başka bir yere götürmek için araca ihtiyaç duyuyordu. Biz bazılarından ücret bile almadık. Aracı yürüyebilecek hale getirip gönderdik. Bugünlerde artık tek tük araç geliyor. Deprem hasarlı araçları neredeyse bitirdik” şeklinde konuştu.

Mehmet Erdoğan

YÜZLERCE ARACA ANAHTAR

Gaziantep’te depremin yıktığı Nurdağı ilçesinde anahtarcılık yapan Mehmet Erdoğan, araç anahtarları yıkılan binaların enkazında kalanların yardımına koştuklarını söyledi. Erdoğan, “Dükkanım ağır hasar almıştı ancak malzemeleri çıkarıp işimi yaptım” dedi. Birçok yaptığı işten para almadığını anlatan Erdoğan şöyle konuştu: “Malzemem bittiğinde birçok ilden kim olduğunu bilmediğim meslektaşlarım ve hayırseverler malzeme gönderdi. 300’den fazla araca tek başıma anahtar yaptım.”







