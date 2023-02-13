Kendi evini de mühürledi

Depremin 16 binayı yıktığı Şanlıurfa’da ayakta kalan binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları başladı. Belediye ve çevre şehircilik ekipleri bina bina dolaşmaya başladı. Depremden hemen sonra çalışmalarına başlayan Haliliye Belediyesi ekiplerinin ilk etapta mühürlediği binalarda hasar tespiti yapılıp binaların oturulup oturulamayacağına bakılıyor. Denetimlerini yapan ekipler 172 binayı tek tek dolaştı. Yeni Şafak da bu çalışmalara eşlik etti ve 77 binanın ağır hasarlı olduğunu yerinde gördü.

KOLON VE KİRİŞLER KONTOL EDİLİYOR

Depremin ilk anında harekete geçen belediyeye bağlı aralarında belediyenin eski çalışanı olan mühendislerin de olduğu 100 kişilik ekip sahada tüm binalarda inceleme yapıyor. 60 teknik personel ve 100’e yakın zabıta personeli incelemelerini sürdürüyor. Mahalle muhtarlarına ulaşan ekipler evlerin bodrum katlarındaki taşıyıcı kolon ve kirişlerde detaylı incelemeler yapıyor. Patlayan kolanları ve kirişteki demirleri kontrol eden ekipler, bu binaları mühürleyip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı saha ekiplerine bilgi veriyor.

AĞIR HASARLI BİNALAR

Vatandaştan gelen inceleme taleplerini de değerlendiren Haliliye Belediyesi ekiplerinden yapı kontrol birim sorumlusu Mustafa Özgür Hartavi, belediye İnşaat Mühendisi Abdurrahman Aloğlu ve harita mühendisi Cemal Sunay’la birlikte 3 binanın denetimine katıldık. Gittiğimiz ilk bina olan Büyükinci Apartmanı’nın bodrum katındaki taşıyıcı kolan ve kirişlerinin patladığını gördük. 32 daireli apartmanın adeta havada kaldığını belirleyen ekipler binayı mühürleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi verildi.

Büyükinci Apartmanı.

BİNA SAKİNLERİ ZARAR VERMİŞ

Gittiğimiz ikinci binada apartmanının taşıyıcı kolon ve kirişlerinde depremden kaynaklı hasar tespit edilmedi. Ancak ekipler, binada yaşayanların geçmiş yıllarda taşıyıcı kolon ve kirişlere boru geçirmek için zarar verdiğini tespit etti. Kolon ve kirişlerin dışarıda olan demirlerinin pas tuttuğunu ve büküldüğünü tespit eden ekipler, binadaki merdivenlerin de ayrıldığını belirleyerek hafif hasarlı raporu hazırladı. Bu bina da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilerek detaylı inceleme talebinde bulunuldu.

Yaşadığı apartmanı da mühürledi

Denetim yapılan 3.apartman olan “Melissa Apartmanı’nda” binadaki duvarların zarar gördüğü tespit edildi. Ancak bodrum kata inen ekipler kolon ve kirişlerin sağlam olduğunu gördü. Bina için ara duvarların onarılarak kullanılabileceği raporu tutuldu. Belediye yapı kontrol birim sorumlusu Mustafa Özgür Hartavi, kendi yaşadığı binayı da mühürledi. İlk depremde hasar alan binanın ikinci depremde kolon ve kiriş demirlerinin patladığını gören Hartavi kendi yaşadığı binasını da mühürleyip yıkılması gereken binalar listesine ekledi.











