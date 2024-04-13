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Kendimizi yabancı hissetmiyoruz

Dünyanın farklı ülkelerinden gelip Türkiye’de okuyan uluslararası öğrenci sayısı 200 bine ulaştı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:57 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Azra Sutović
Azra Sutović

Eğitim için Türkiye’ye tercih eden öğrenciler Türk kültürünü daha yakından tanırken vatan özlemini de en az şekilde atlatıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde okuyan Bosna-Hersekli Amna Šerifović, Türkiye deyince aklına ilk gelen kelimelerin nezaket, misafirperverlik, yardım etme isteği olduğunu söyleyerek “Burada tanıştığım insanlar hiçbir zaman kendimi yabancı gibi hissetmeme izin vermediler” dedi.

Amna Šerifović
Joana Ruçi

ÇOK YARDIMCI OLDULAR

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde okuyan Arnavut Joana Ruçi de, “Türkiye denince aklıma gelen ilk şey Türkiye'nin jeostratejik konumudur. Bu çeşitlilik, Türkiye'yi benzersiz kılan önemli bir özellik ” diye konuştu. Karadağ’dan gelen Azra Sutović ise, “Altı senedir Ankara'da yaşıyorum. Türkiye deyince aklıma ilk gelen misafirperverlik oluyor. Karadağ'dan bu kadar uzakta yeni bir ülkede yolumu bulmaya çalışırken bana çok yardımcı oldular” ifadelerini kullandı.


#öğrenci
#Türkiye
#dünya
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