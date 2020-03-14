Kendini yaralamış

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Koronavirüsten sonra kelle ve pöçeye büyük ilgi: Kilosu 25 TL'ye kadar yükseldi

Adana'da, dana kelleye ve pöçe (kuyruk sokumu) talep arttı. Kırmızı et fiyatlarının yükselmesinin ardından dana kelle ve pöçün kilogram fiyatı 16 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Koronavirüs vakasının duyulmasıyla satışlarda artışlar olduğunu söyleyen Kasap Rıdvan Ökmen, "Canan Karatay hocamızın da önerdiği gibi başta kelle ve paça olmak üzere sakatat, koronavirüs salgınına karşı alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Kelle ve paça tüm hastalıklara birebirdir. Bunları tüketenin evine de vücuduna da virüs girmez" dedi.