Kendini yaralamış

Arap basını ve sosyal medyada sıkça paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesiyle birlikte, Tunuslu Lebdi’nin başını bilerek kapıya vurduğu ve darp edildiği izlenimi verdiği ortaya çıktı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şahsın başını kapıya vurmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği görülmüş ve derhal acil sağlık ekibi çağrılmış, ancak yapılacak tedaviyi de reddederek cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.