Gündem Kendini yaralamış
3. SAYFA

Kendini yaralamış

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Tunus uyruklu Ramzi Lebdi, İstanbul Havalimanı’nda tutuldu. Geri gönderme işlemleri sonuçlanıncaya kadar tek başına kalabileceği bir odaya alınan Lebdi, güvenlik görevlilerinin odada kendisini darp ettiğini iddia etti.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Ramzi Lebdi
Ramzi Lebdi

Arap basını ve sosyal medyada sıkça paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesiyle birlikte, Tunuslu Lebdi’nin başını bilerek kapıya vurduğu ve darp edildiği izlenimi verdiği ortaya çıktı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şahsın başını kapıya vurmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği görülmüş ve derhal acil sağlık ekibi çağrılmış, ancak yapılacak tedaviyi de reddederek cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı virüslere karşı dezenfekte edildi
GÜNDEM
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı virüslere karşı dezenfekte edildi

Koronaya karşı seferberlik

Korona'ya karşı seferberlik

Külliye'de 16 bakanın katıldığı zirvede yol haritası belirlendi.
36 şehide İdlib’de anıt

36 şehide İdlib’de anıt

​Suriyeliler Mehmetçik için anıt dikmek istedi, Yeni Şafak'ı aradı.
Evden eğitim böyle olacak

Evden eğitim böyle olacak
Dokuz ülkeden <br>girişler durduruldu

Dokuz ülkeden
girişler durduruldu

​İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge.
İki büyük kelime

İki büyük kelime

ABD Başkanı Trump, 'Acil Durum' ilan etti.
Zirveye <br>koronavirüs önlemi

Zirveye
koronavirüs önlemi

Liderler telekonferans ile görüşecek.
Bir günde <br>250 kişi öldü

Bir günde
250 kişi öldü

​İtalya'da salgın korkutucu boyutlara ulaştı.
ABD için <br>en kötü senaryo

ABD için
en kötü senaryo

Salgın nedeniyle 1,7 milyon kişi ölebilir.

Merkez üssü Avrupa

Merkez üssü Avrupa

Artık koronavirüs krizinin odak noktası.
Yunanistan'ı <br>ürküten devriyeye

Yunanistan'ı
ürküten devriyeye

"​Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye...."
Hasta sayısı 5'e çıktı

Hasta sayısı 5'e çıktı

Üç bakan, koronavirüse karşı yeni kararları açıkladı.
On iki gün <br>izinli sayılacaklar

On iki gün
izinli sayılacaklar

Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik genelge yayımladı.
Kabe'de buruk cuma

Kabe'de buruk cuma

Tavaf alanı namaz için de açılmadı.
İlaçları açıkladı

İlaçları açıkladı

​Bilim Kurulu Üyesi Kara: 'Virüsü zayıflatmak mümkün.'
İngiliz Bakan <br>İdlib sınırında

İngiliz Bakan
İdlib sınırında

​Bakan Akar ve mevkidaşı Wallace sıfır noktasına gitti.
Yunan askeri <br>ayakta uyuyor

Yunan askeri
ayakta uyuyor

​Sığınmacılar sadece 100 metre uzaktan ellerini sallayarak geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.