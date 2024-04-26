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Kepez'de sürpriz yok

Teleferik faciasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün yerine başkanvekili olarak Refik Emre Altekin seçildi.

Yusuf Özdemir
04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 01:51 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Refik Emre Altekin
Refik Emre Altekin

Antalya’da yaşanan teleferik faciasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün yerine başkanvekili olarak CHP’li Belediye Meclis Üyesi Refik Emre Altekin seçildi. Refik Emre Altekin, Mesut Kocagöz hakkında mahkemenin vereceği karara göre Belediye Başkanvekilliği görevine devam edecek. Altekin’i, aday olarak Kocagöz’ün belirlediği öğrenildi.

SEÇİM İKİNCİ TURDA SONUÇLANDI

Dün, saat 14.00’te Kepez Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada CHP’nin 26, AK Parti ve MHP’nin ise 19 olmak üzere toplam 45 meclis üyesi Belediye Başkanvekili seçimi için oy kullandı. Başkanvekili seçimine CHP’li Belediye Meclis Üyesi Refik Emre Altekin tek aday olarak katıldı. Gizli oylamada ilk turda gerekli olan 3’te 2 çoğunluk sağlanamadı. Refik Emre Altekin ilk turda 28 oy aldı, 17 oy ise boş kullanıldı. İlk tur oylamada 3’te 2 çoğunluk sağlanamayınca ikinci tur oylama yapıldı. Altekin ikinci tur oylamada 31 oyla 3’te 2 çoğunluğa ulaşarak Kepez Belediye Başkanvekili olarak seçildi.



#Teleferik kazası
#Seçim
#Refik Emre Altekin
#Kepez Belediyesi
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