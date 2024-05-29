Kılıçdaroğlu: Yarıştan çekilmedim

Seçim sonrası değişim tartışmalarının gündeme gelmesini "Ben boşuna demiyorum hançerlendik" diye anlatan Kılıçdaroğlu, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li kaynaklar, bu açıklamalarla Kılıçdaroğlu’nun "Ben oyundayım, delegeler isterse aday olurum, kenara çekilmedim" şeklinde karşı tarafa mesaj verdiğini ifade etti.

TABANINI DİRİ TUTMAYA ÇALIŞIYOR

CHP'li kaynakların verdiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve değişimcileri eleştirerek, yeniden adaylık konusunun ilerleyen dönemlerde daha yoğun şekilde gündeme getireceğine dair sinyal verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmayı tercih ettiği zamanlamanın tam olarak olayların soğuma dönemine denk gelmiş olmasına da dikkati çeken kaynaklar, eski siyasetçinin yine benzer bir ara vererek bir süre sonra açıklamalarıyla kamuoyunun karşısına çıkacağını tahmin ediyor.

Demirtaş’ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, sorusu üzerine 47 ayrı suçtan toplam 42 yıl hapis cezası alan Demirtaş hakkında şunları söyledi: "Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim terör olayları da biterdi. O nedenle Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum."







