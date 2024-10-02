Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'ye ayar veren' paylaşımı Özgür Özel'i kırdı: Üzüldüğüm bir tek nokta var

Dün TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreninde CHP grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladı. CHP heyetinin bu hareketi ise CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Attığı tweet ile "CHP’lilerin yalnızca halk için ayağa kalkacağını" söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den cevap geldi. Özel, söz konusu tweette tek üzüldüğü noktanın Kılıçdaroğlu'nun, grubun ayağa kalkmayan milletvekilleri için kurduğu cümle olduğunu söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dün 28. dönem 3. yasama yılına başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni yasama yılının açılışında konuşma gerçekleştirdi.
CHP heyetinin bu tavrına ise partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.
X hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız!" ifadelerini kullandı.
"Kemal Bey'in tweetinde üzüldüğüm tek bir nokta var"
Ayağa kalkmayan milletvekillerine ithafen de, "Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla Partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine CHP lideri Özgür Özel'den cevap geldi.
"Benim o tweette tek üzüldüğüm nokta grubun ayağa kalkmayan milletvekilleri için kurduğu cümle diğer milletvekillerim açısından son derece incitici. Ona çok üzüldüm. Bunun dışında hiçbir şey demem, saygıda kusur etmem."