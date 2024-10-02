Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'ye ayar veren' paylaşımı Özgür Özel'i kırdı: Üzüldüğüm bir tek nokta var

X hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız!" ifadelerini kullandı.

Ayağa kalkmayan milletvekillerine ithafen de, "Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla Partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine CHP lideri Özgür Özel'den cevap geldi.

"Benim o tweette tek üzüldüğüm nokta grubun ayağa kalkmayan milletvekilleri için kurduğu cümle diğer milletvekillerim açısından son derece incitici. Ona çok üzüldüm. Bunun dışında hiçbir şey demem, saygıda kusur etmem."