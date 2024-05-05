Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'ihanet' göndermesi

CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bıraktıktan sonra köşesine çekilen Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde tekrar gündem olmayı sürdürüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.
Yine Özel'i hedef aldı
Siyasette yumuşama sürecinden rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşım daha geldi.
"Geçmedim muhannet köprüsünden"
T24’teki yazısından alıntı yapan CHP’nin 7. Genel Başkanı dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu yazısını Kanuni Sultan Süleyman’ın kaleme aldığı mısralarla noktaladı: