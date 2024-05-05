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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'ihanet' göndermesi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazdığı yazıda bir kez daha Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Özel'i ima ederek "Geçmedim muhannet köprüsünden" ifadelerini kullandı.

16:55 - 5/05/2024 Pazar
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Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bıraktıktan sonra köşesine çekilen Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde tekrar gündem olmayı sürdürüyor.


Kemal Kılıçdaroğlu son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.


Yine Özel'i hedef aldı


Siyasette yumuşama sürecinden rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşım daha geldi.


"Geçmedim muhannet köprüsünden"


T24’teki yazısından alıntı yapan CHP’nin 7. Genel Başkanı dikkat çeken ifadeler kullandı.


Kılıçdaroğlu yazısını Kanuni Sultan Süleyman’ın kaleme aldığı mısralarla noktaladı:


“Geçmedim muhannet köprüsünden su apardı beni,
Yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni…”


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#CHP
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