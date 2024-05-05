Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'ihanet' göndermesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu. Çelik yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız, Özel'in ziyaretinden memnuniyet duydu. Cumhurbaşkanımız en kısa zamanda iadeiziyaret gerçekleştirecek" dedi.