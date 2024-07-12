CHP'de kriz yeniden alevlendi: Tanju Özcan ve Kemal Kılıçdaroğlu birbirine girdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı 'koltuk sevdası' açıklamalarına karşılık sert bir yanıt aldı.
Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Tarikat lideri misin?
"Dengeni yitirmişsin"
Bolu Belediye Başkanı Özcan'a yönelik açıklamasına devam eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımına şu sözlerle devam etti:
- "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! "Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım. "Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti"
"Cenazeme katılmanı istemiyorum"
"Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımındaki yazısını "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…" sözleriyle bitirdi.
CHP'den açıklama geldi
Gündeme oturan sert ifadelerden sonra CHP'den açıklama geldi.
Yücel, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik.
Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir.
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır. Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir.
"Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz"
Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz.
Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.