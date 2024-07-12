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CHP'de kriz yeniden alevlendi: Tanju Özcan ve Kemal Kılıçdaroğlu birbirine girdi

CHP'de seçim süreci ve sonrasında patlak veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kriz sosyal medya paylaşımları ile yeniden alevlendi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tanju Özcan'ın durumunun Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle yetkili kurullar tarafından değerlendirildiğini açıkladı.

Lokman Özdemir
10:54 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 11:12 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan
Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan
CHP'de eski Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu
ve
Tanju Özcan
arasındaki kriz yeniden alevlendi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı 'koltuk sevdası' açıklamalarına karşılık sert bir yanıt aldı.



Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Tarikat lideri misin?


Kılıçdaroğlu, kendisine
"50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?"
tepkisi gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı sert sözlerle yüklendi. 'Edepsiz' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Özcan'a X hesabından cevap verdi.

Özcan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu,
"Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır. Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler…"
ifadelerini kullandı.


"Dengeni yitirmişsin"


Bolu Belediye Başkanı Özcan'a yönelik açıklamasına devam eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımına şu sözlerle devam etti:


  • "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! "Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım. "Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti"

"Cenazeme katılmanı istemiyorum"


"Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımındaki yazısını "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…" sözleriyle bitirdi.


CHP'den açıklama geldi


Gündeme oturan sert ifadelerden sonra CHP'den açıklama geldi.


Deniz Yücel

CHP Sözcüsü
Deniz Yücel
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyu değerlendirdi.

Yücel, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik.


Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir.


Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır. Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir.


"Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz"


Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz.


Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.



CHP ile SHP arasında 'site' kavgası

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği iddia edilen Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile CHP arasında site kavgası yaşandı. tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına telefon bağlantısıyla katılan SHP Genel Başkanı Burak Çelik, partilerinin internet sitesinin CHP'li Gençlik Kolları tarafından hacklendiğini söyledi. Resmi web sitelerinin CHP'nin sitelerine yönlendirildiğini iddia eden Çelik'in açıklamalarının ardından Önceki Dönem CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Örgütü Başkanı Şöhret Can Kolsuz, konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Çelik'in hacklenme iddialarını, "Kurduğum üstünlüğün ve yeni dönemde hem dijitali hem sahayı nasıl domine edeceğimizin anlaşılması açısından iyi bir örnek olmuş." sözleriyle savunan Kolsuz yaptığı diğer bir paylaşımda, "Bu arada hacklenme vs yok. Siteler boştaydı biz de satın aldık. Parti kurmadan önce domain almayı akıl etseydiniz bir zahmet." ifadelerini kullandı.


#CHP
#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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