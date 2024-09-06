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Bu sefer 'yokum' dedi: Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayına katılmayacak

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin tüzük kurultayına davet edilmesine rağmen katılmama kararı aldığı iddia edildi.

Lokman Özdemir
09:29 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 09:30 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de beklenen kurultay bugün gerçekleştirilecek.


Tüzük değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak amacıyla düzenleyeceği 20. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.


Bugün başlayacak olan kurultay, 7 ve 8 Eylül'de de devam edecek.


CHP'nin "Değişim Kurultayı" sloganıyla tüzük değişikliğine gideceği kurultay kapsamında partinin hazırlıkları tamamlandı.


Saat 11.00'de açılış konuşmalarının yapılacağı kurultay, tüzük maddeleriyle ilgili kararların alınması ve oylamaların yapılmasıyla devam edecek.


Kılıçdaroğlu katılacak mı?


Kurultaya delegeler, onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar davet edildi.


CHP yandaşı Halk TV'den İsmail Saymaz eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağını iddia etti.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#chp
#kurultay
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