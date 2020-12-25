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ANKARA

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu açıklaması: O sektöre ruhsat yok!

O sektöre ruhsat yok!

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Uyuşturucu ticareti, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın” sözlerine en ilginç tepki Adana Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü’den geldi. Ergü, Twitter’dan “DUYURU! Uyuşturucu ticareti yapan adam, organ ticareti yapan adam. İşyeri açma ruhsatı için lütfen belediyemize müracaat etme. Bu sektörlere (!) ruhsat verilmeyecektir” yazdı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Karaparayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” sözlerine tepki yağıyor. Partisinin son grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Ne dediğinin farkında mı?” yorumlarına neden olan CHP liderine en ilginç tepki Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü’den geldi. Ergü, sosyal medya hesabından yayınladığı şu mesajla Kılıçdaroğlu’na gönderme yaptı: “DUYURU! Uyuşturucu ticareti yapan adam, organ ticareti yapan adam. İşyeri açma ruhsatı için lütfen belediyemize müracaat etme. Bu sektörlere(!) ruhsat verilmeyecektir.”

Remzi Ergü

Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu ve organ ticaretinden vergi alınsın' tepkisi: Saçmalamayın
GÜNDEM
Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu ve organ ticaretinden vergi alınsın' tepkisi: Saçmalamayın

ALLAH AKIL VERSİN

  • Kılıçdaroğlu’na bir diğer gülümseten tepki de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan geldi. Sayan Twitter hesabından “Vergi levhalarımız” başlığıyla 2 görsel paylaştı. Görsellerin birinde “Ticaret unvanı: Böbrek ticareti”, “İşyeri adresi: Kenar mahallesi bodrum kat soğuk hava deposu”, “Ana faaliyet: İnsan kesme, böbrek çalma, organ ithalat ihracat” yazarken, diğerinde ise “Mükellefin adı soyadı: Ya sabır”, “Ticaret unvanı: Allah akıl versin”, “Ana faaliyet: Uyuşturucu ticareti, uyuşturucu ithalat ihracat” ifadeleri yer aldı. Sözleri sosyal medyada da yoğun tepki toplayan Kılıçdaroğlu, daha önce de koronavirüse karşı alınacak önlemler arasında “kahvehanelerde her oyunda yeni deste açılması” tavsiyesinde bulunmuştu.

CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerini savundu
GÜNDEM
CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerini savundu

Savcı Sayan
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