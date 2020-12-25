O sektöre ruhsat yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Karaparayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” sözlerine tepki yağıyor. Partisinin son grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Ne dediğinin farkında mı?” yorumlarına neden olan CHP liderine en ilginç tepki Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü’den geldi. Ergü, sosyal medya hesabından yayınladığı şu mesajla Kılıçdaroğlu’na gönderme yaptı: “DUYURU! Uyuşturucu ticareti yapan adam, organ ticareti yapan adam. İşyeri açma ruhsatı için lütfen belediyemize müracaat etme. Bu sektörlere(!) ruhsat verilmeyecektir.”

Remzi Ergü

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GÜNDEM Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu ve organ ticaretinden vergi alınsın' tepkisi: Saçmalamayın

ALLAH AKIL VERSİN

Kılıçdaroğlu’na bir diğer gülümseten tepki de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan geldi. Sayan Twitter hesabından “Vergi levhalarımız” başlığıyla 2 görsel paylaştı. Görsellerin birinde “Ticaret unvanı: Böbrek ticareti”, “İşyeri adresi: Kenar mahallesi bodrum kat soğuk hava deposu”, “Ana faaliyet: İnsan kesme, böbrek çalma, organ ithalat ihracat” yazarken, diğerinde ise “Mükellefin adı soyadı: Ya sabır”, “Ticaret unvanı: Allah akıl versin”, “Ana faaliyet: Uyuşturucu ticareti, uyuşturucu ithalat ihracat” ifadeleri yer aldı. Sözleri sosyal medyada da yoğun tepki toplayan Kılıçdaroğlu, daha önce de koronavirüse karşı alınacak önlemler arasında “kahvehanelerde her oyunda yeni deste açılması” tavsiyesinde bulunmuştu.

GÜNDEM CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerini savundu